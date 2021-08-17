Ярославль, 17 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Ярославле начнётся ремонт дорожного полотна на Октябрьском мосту. Об этом на общегородском совещании в мэрии заявил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Yarprok.ru Ямы на Октябрьском мосту

На том, что на мосту требуется срочно заделать ямы, настаивают в ГИБДД. К мэру по этому поводу на общегородском совещании обратился начальник центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения областного ГИБДД Олег Виноградов.

«Владимир Михайлович, хотел обратить внимание на Октябрьский мост, направление — город, левая полоса. Посмотрите, пожалуйста. Где-то уже середина моста, тоже в направлении города — правая полоса. Уже начинают ямы образовываться. Чтобы всё-таки погодные условия, если будет дождь, а там прям по полосе получается яма. Чтобы не было ДТП, пожалуйста, обратите внимание», — попросил мэра Олег Виноградов.

Владимир Волков дал поручение директору МБУ «Горзеленхозстрой» Андрею Степанову в кратчайшие сроки заделать ямы. Как заявил директор ДГХ мэрии Ярослав Овчаров, полноценный ремонт асфальта на мосту планируется начать в сентябре. Сейчас определяется подрядчик по контракту на ямочный ремонт в городе. Стоимость контракта составляет 49,98 миллиона рублей.

«Мы как раз в рамках контракта по ямочному ремонту на второе полугодие предусмотрели полностью замену верхних слоёв износа на Октябрьском посту. Поэтому сейчас, как временная мера, «Горзеленхозстрой» выйдет, отработает. У нас подрядная организация определяется уже в текущем месяце, и в сентябре мы запланировали ремонт данного сооружения», —сообщил Ярослав Овчаров.

Как следует из доклада директора «Горзеленхозстроя», в этом году в городе заделано 19 тысяч ям и трещин на дорогах. Ремонт выполнен более чем на 70-и улицах города. Сейчас дорожники в основном работают в Заволжском и Дзержинском районах. В планах мэрии за год заделать 30 тысяч ям.