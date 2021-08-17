Элиста, 17 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 508 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что Калмыкия вышла на плато третьей волны коронавируса. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе остаётся высокой, однако она стабилизировалась.