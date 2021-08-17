Москва, 17 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Не следует ждать, что в РФ в 2022 году выездной туризм «выстрелит» за счет отложенного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

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«На данный момент сложно дать какой-либо достоверный прогноз того, как каким будет спрос жителей РФ на зарубежные туры летом 2022 года, и будет ли увеличение выездного туризма за счет отложенного спроса, — сказала она. — Мы все видим, что ситуация меняется очень быстро. Вирус модифицируется, появляются новые штаммы, а меры профилактики и предупреждения роста числа заболевших не успевают за изменениями в самом вирусе и темпах его распространения».

Поэтому, по словам Зайцевой, как внутренний, так и выездной туризм во многом будут зависеть от того, как будет развиваться пандемия, и как государства будут отвечать на эти вызовы.

«Не думаю, что следует ожидать того, что выездной туризм «выстрелит» в 2022 году за счет отложенного спроса. Но увеличения этого потока как минимум до уровня 2021 года вполне можно ожидать при условии, что не будет введено каких-либо новых ограничений или закрытия стран, как это случилось в этом году с Турцией», — подчеркнула эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зайцева дала прогноз о том, будет ли расти выездной туризм во второй половине 2021 года.