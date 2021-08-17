Элиста, 17 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 101 человек, сообщает региональный оперштаб 17 августа. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 793 пациента. Состояние 30 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 4 250 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 26 774 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 23 235 человек.