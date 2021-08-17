Сеул, 17 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В первой половине 2021 года Южную Корею посетили 73 тыс. иностранных туристов, что на 95,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей туристической организации Korea Tourism Organization.

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Согласно опубликованным данным, число туристов из США, посетивших страну Утренней свежести, сократилось на 70%, до 25 116 человек, туристов из Китая — на 98,6%, до 6301 человека, туристов из Японии — до 198 человек.

Отмечается, что сокращение туристического потока во многом связано с приостановкой или отменой авиасообщения между странами, а также двухнедельного карантина, который необходимо пройти всем прибывающим в Южную Корею.