Москва, 17 августа, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Снижение доходов — вот одна из главных причин сокращение выездного туризма в РФ в первой половине 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 августа заявила профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

Туризм

«На сокращение выезда жителей РФ за рубеж с туристическими целями повлияло множество факторов, том числе и закрытие в апреле текущего года Турции как одного из наиболее популярных направлений поездок наших соотечественников, — сказал Зайцева. — Кроме того, пандемийный год внес изменения в потребительское поведение туристов. С одной стороны, это объективные причины — снижение доходов у значительно части граждан. С другой стороны, субъективные причины — боязнь выезда за рубеж в условиях непрекращающегося распространения коронавируса. Также следует отметить, что часть состоятельных жителей РФ приобрели или арендовали недвижимость в пригородах или в курортной местности».

Все это, как пояснила эксперт, отразилось на туристическом потоке по направлению «выездной туризм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что выездной туристический поток из России в зарубежные страны по 15 наиболее массовым направлениям в I полугодии 2021 год составил 1 млн 779 тыс. 445 поездок.