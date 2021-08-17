Веллингтон, 17 августа, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в ходе пресс-конференции 17 августа объявила о введении локдауна на всей территории страны из-за одного случая заражения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Симптомы У 58-летнего новозеландца появились 14 августа, и, как ожидается, с 12 августа он мог заразить вирусом других людей. Премьер-министр Ардерн заявила, что гражданам следует «предположить», что нынешний загадочный случай COVID-19 в Окленде спровоцирован «Дельта"-вариантом SARS-CoV-2.

Ардерн объявила, что в Новой Зеландии объявят о четвертом уровне тревоги с 23:59 по местному времени. Это означает, что контакты между людьми будут сведены к минимуму.

«Я хочу заверить всех жителей Новой Зеландии, что мы подготовились к такому развитию событий», — заверила премьер-министр.

Тест на коронавирус жены заразившегося мужчины оказался отрицательным.