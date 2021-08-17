Новокузнецк, Кемеровская область, 17 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. На металлургическом комбинате в Новокузнецке приступили к завершающему этапу строительства полигона твёрдых промышленных отходов. Строители укладывают противофильтрационный экран из геомембраны, который исключит загрязнение грунтовых и подземных вод при складировании отходов, сообщает мэрия города.

Дарья Антонова ИА REGNUM На металлургическом предприятии

«В природоохранный проект ЕВРАЗ инвестирует более 500 миллионов рублей», — уточняет городская администрация.

Полигон предназначен для размещения отходов 4−5 классов опасности, образующихся в процессе работы предприятия. Экологический объект будет соответствовать всем санитарным нормам. Вместимость — около 3 млн тонн твёрдых промышленных отходов. Срок использования 25 лет. Площадь земельного участка — 15 га.