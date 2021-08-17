Тольятти, Самарская область, 17 августа, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в краже имущества из церковной лавки в Тольятти. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крестик

Сообщается, что стражи порядка получили информацию от настоятеля монастыря о том, что в мае 2021 года неизвестный забрался в помещение церковной лавки, которая расположена в Центральном районе города, и украл серебряные крестики и цепочки на сумму более четырех тысяч рублей.

Отмечается, что полицейские задержали ранее не судимого 22-летнего подозреваемого.

«Неоспоримые доказательства заставили задержанного признать свою вину в содеянном. Он выразил готовность сотрудничать со следствием», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фигурант уголовного дела пояснил, что он выдавил стекло, проник в церковную лавку и украл серебряные изделия. Следователи считают, что похищенные ценности подозреваемый сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Расследование дела продолжается.