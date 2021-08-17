Элиста, 17 августа, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Элисте состоялось долгожданное событие — распахнула двери детская поликлиника, ставшая несколько лет назад долгостроем. Теперь медицинское учреждение сможет принимать до 550 детей в смену, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии.

Поликлиника

«37 тысяч детей Элисты и Целинного района — именно столько охватит новая поликлиника. А еще она позволила создать более 240 рабочих мест. Это хороший вклад в улучшение облика нашей республики», — сказал глава республики Бату Хасиков.

В поликлинике предусмотрено три педиатрических отделения, дневной стационар на 30 коек, центр здоровья для детей.

ИА REGNUM сообщало, что реконструкция республиканской больницы имени Жемчуева и строительство детской поликлиники на 550 мест в Элисте длились в течение долгих 13 лет. При этом власти допустили ошибки, которые привели к завышению стоимости двух контрактов более чем на 10 млн рублей. Материалы проверки, которую провела Счётная палата РФ, направлены президенту России, в Минздрав России, правительство Калмыкии и Генпрокуратуру РФ.