Тбилиси, 17 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Для Грузии очень важно иметь дружеские отношения с Россией. Об этом написала лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили, комментируя в соцсети Facebook ответ Кремля на её письмо в адрес президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Отношения России и Грузии

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«Построение дружественных отношений с Россией жизненно важно не только для грузинской экономики, но и в целом для Грузии. Очевидно, что без сотрудничества с Россией, Грузия не сможет противостоять даже региональным вызовам», — написала Инашвили.

Она объяснила, что обратилась Путину, чтобы попытаться восстановить доверие между странами. Лидер «патриотов» также отметила, что ответ пресс-службы Кремля говорит о «позитивном» настрое Москвы.

Инашвили также заявила, что большинство жителей Грузии якобы уже устали от «владычества» США и прозападного курса Тбилиси, настроенного на вхождение в НАТО.

«Мы вновь призываем власти Грузии отказаться от навязанной американскими «хозяевами» конфронтации с Россией», — написала лидер «Альянса».

Напомним, ранее от «Альянса патриотов» было направлено в Кремль письмо с призывом восстановить отношения Грузии и России, которое подписали 42 политика и чиновника. В письме говорилось, что проведённый партией соцопрос показал, что 75,8% жителей страны выступают за диалог Тбилиси и Москвы.

В пресс-службе Кремля на письмо ответили: «Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва».