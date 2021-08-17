Ирбит, Свердловская область, 17 августа, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Ирбитский мотоциклетный завод представил новый «Урал» Gear Up 2022 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Uralmoto.ru “Урал” Gear Up

Производитель оснастил байк новыми поршнями, впускным коллектором и однотрубной выхлопной системой.

Также в передней подвеске мотоцикла появился новый кованый маятник. Сзади Gear Up имеет новую тормозную систему с двумя независимыми суппортами. Она состоит из двухпоршневого гидравлического основного тормоза и механического — в качестве стояночного.

Отдельно стоит отметить, что коррекция компрессии позволила перейти байку на экостандарт Euro 5. Стоит новинка 1 189 000 рублей.

Ранее компания Harley-Davidson представила кастомный спортбайк Sportster S с мотором Revolution Max 1250T V-Twin. Вес мотоцикла равен 228 кг. Он имеет три режима вождения — Sport, Road и Rain.

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