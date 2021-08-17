Москва, , 10:45 — REGNUM Российские группы инспекторов в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности 17 августа посетят два военных объекта стран НАТО — в Литве и на Кипре. Об этом со ссылкой на заявление начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации военного ведомства, посещения объектов в обеих странах будут проводиться 17 августа и продлятся один день.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

В ходе посещения российские инспекторы осмотрят военные объекты «в местах их обычного расположения мирного времени», а также в ходе брифингов получат от литовского и кипрского командования информацию о личном составе и основных системах вооружения и техники.

Напомним, что целью этих посещений «по оценке» является проверка официальной информации о военных силах и планах развёртывания основных систем вооружения и военной техники, размещённых на объектах стран «потенциальных противников».

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты из России в середине июля проинспектировали военный объект в Словении.

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