Воронеж, 17 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Воронежской области следственные органы возбудили уголовное дело о халатности со стороны должностных лиц после смерти пятимесячного ребёнка в семье выпускников интерната, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ребенок

Тело пятимесячного мальчика было обнаружено 12 августа в пристройке домовладения поселка Вишнёвый Богучарского района Воронежской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, по подозрению задержаны 17-летняя мать погибшего и ее 14-летний сожитель.

Как полагает следствие, должностными лицами районных органов и учреждений системы профилактики не осуществлялся надлежащий контроль за молодыми людьми, страдающими психическим заболеванием и ранее обучавшимися в специализированном учреждении интернатного типа.

«Вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудники указанных органов не приняли достаточных мер к выявлению и своевременной постановке семьи на учет, а также рассмотрению вопроса о возможном изъятии малолетнего, находившегося в социально опасном для жизни и здоровья положении», — уточнили в СК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сами молодые родители утверждают, что оставили пятимесячного сына без присмотра, а когда вернулись домой, обнаружили мальчика без признаков жизни лежащим головой в ведре, стоявшем рядом с кроваткой. Эту версию следователи обещали проверить.