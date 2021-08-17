Москва, 17 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. К Земле приближается потенциально опасный астероид 2016 AJ193, сообщили в Московском планетарии.

Астероид

Сближение с нашей планетой произойдёт 21 августа. В планетарии пояснили, что существует целый класс астероидов, которые приближаются к Земле, и если расстояние 7,5 млн км и менее, они считаются потенциально опасными.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 миллиона километров 21 августа», — приводит информацию пресс-службы планетария РИА Новости.

При этом известен диаметр астероида — около 1,4 км.

В планетарии добавили, что как правило все сближения заканчиваются благополучно — астероиды пролетают мимо.