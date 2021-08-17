Джакарта, 17 августа 2021, 09:51 — REGNUM Региональное отделение министерства юстиции и прав человека в провинции Западная Ява помилует 12 164 осужденных в 76-ю годовщину Дня независимости Индонезии, сообщает Antara.
Заключенным в Индонезии сократят срок отбывания наказания. Ни один из осужденных за коррупцию не получил ремиссии.
Десятки заключенных получили сокращение срока отбывания наказания с одного до восьми месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, в связи с празднованием Дня независимости Индонезии президентпризвал жителей объединиться.
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