Азовский район, Ростовская область, 17 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Ростовской области бывший глава Обильненского сельского поселения Азовского района попала под следствие. Её подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Земельный участок

Следователи полагают, что с 2016 года по 2017 год чиновница в нарушение норм земельного законодательства незаконно передала в частные руки три участка. При этом земли были расположены во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Следователи выясняют детали произошедшего.