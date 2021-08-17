Сеул, 17 августа, 2021, 09:55 — ИА Регнум. По состоянию на конец 2020 года общая численность сотрудников ста крупнейших компания Южной Кореи составила 1,39 млн человек, что на 27 тыс. человек меньше, по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательский институт Korea CXO Institute.

Kenny J Lee Южная Корея

Известно, что только в прошлом году их число уменьшилось на 9 тыс. человек в годовом исчислении.

Самым крупным работодателем в стране является компания Samsung Electronics, где в прошлом году работали около 268 тыс. человек. При этом 60,4% общей численности персонала компании составили сотрудники её предприятий в зарубежных странах.

На втором месте по числу сотрудников ведущий южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor (121 400 человек). Далее следуют LG Electronics (75 900 человек), и Samsung Display (72 900 человек).