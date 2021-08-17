Волгоград, 17 августа, 2021, 09:57 — ИА Регнум. До конца 2021 года ещё девять пожарных депо начнут работу в отдалённых районах Волгоградской области. Они создаются по единому стандарту, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе администрации региона.

Www.volgograd.ru Противопожарная служба

Новые опорные посты областной противопожарной службы обустраивают в Иловлинском, Ленинском, Новоаннинском, Кумылженском, Городищенском, Суровикинском, Чернышковском, Среднеахтубинском и Старополтавском районах. Депо оснащают необходимым оборудованием, в каждом предусмотрены гаражи для размещения двух спецавтомобилей высокой проходимости. Пожарная служба обеспечит прикрытие 38 населённых пунктов, где проживают порядка 20,5 тысячи человек.

Всего в Волгоградской области группировка противопожарной службы насчитывает 96 подразделений в 33 муниципальных образованиях. В июне 2021 года открылись пять новых опорных постов во Фроловском, Урюпинском, Быковском, Ольховском и Даниловском районах. К 2023 году власти ставят задачу довести уровень прикрытия территорий до 100%.