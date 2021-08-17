Ханты-Мансийск, 17 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 160 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (48 случаев), сообщает 17 августа региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 161 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 17 августа в Югре зарегистрировано 68 359 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 64 380 человек, 1021 пациент с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).