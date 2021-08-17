Биробиджан, 17 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Полностью уложено железнодорожное полотно на мосту, который соединил Китай и Еврейскую автономию. Об окончании работ 17 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Sakha.gov.ru Проект моста через реку Лена

Последний участок рельсов уложили сегодня в 04:58 по мск. Работы были завершены на территории Китая, в городе Тунцзян провинции Хэйлунцзян. Железнодорожные пути ведут через реку Амур в село Нижнеленинское Еврейской автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур были состыкованы 27 июля. Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного между Россией и Китаем в 2013 году. Мост предназначен для экспорта в Китай железной руды, угля, лесной продукции и других товаров. Длина мостового перехода — 2,2 км.