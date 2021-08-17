Уфа, 17 августа, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Пять очагов природных пожаров на площади 50,7 га выявили за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Сообщается, что за сутки спасателям удалось ликвидировать шесть природных пожаров на площади 178,9 га. Сейчас в республике действуют девять очагов лесных пожаров на общей площади 1477,9 га, в том числе локализовано три очага природных пожаров на общей площади 1198,8 га.

Отмечается, что борьбу с огнем продолжают 318 человек на 111 единицах техники.

Согласно данным республиканского министерства лесного хозяйства, в Башкирии в текущем году зафиксировано 333 лесных пожара. При этом 181 пожар возник из-за природных факторов, а 102 лесных пожара произошли из-за неосторожного обращения людей с огнем.

«Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 8702,4 га», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.