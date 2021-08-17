Москва, 17 августа, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Денежные средства в размере 7 млрд рублей на производство государственного контента, включая направленный «на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи», получит из Резервного фонда правительства РФ АНО «Институт развития интернета». Об этом 17 августа сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства.

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При этом из этих же материалов следует, что ранее на указанные цели в федеральном бюджете было заложено 3 млрд рублей.

Также указывается, что за счет дополнительно выделенных средств предполагается поддержать 200 интернет-проектов, которые должны быть созданы до конца текущего года.

Кроме того, отмечается, что источник в администрации президента указал, что срок реализации проектов может быть передвинут и добавил, что в 2022 году расходы на это направление могут быть увеличены в полтора-два раза.

При этом добавляется, что «Институт развития интернета» распределит указанные средства на конкурсной основе, и, как считает глава института Антон Ключкин, они заинтересуют «Газпром-Медиа», Первый канал, ВГТРК, RT, «Яндекс» и других крупных игроков рынка.

Помимо того, уточняется, что утверждением правил конкурса по распределению денег и отслеживанием реализации указанных проектов станет наблюдательный совет, возглавляемый заместителем главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В то же время, планируется, что отбором и воплощением в жизнь подходящих идей, а также формированием предложений по финансированию будет заниматься продюсерский совет, в который войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Главой этого совета станет замглавы Национальной медиа группы Вячеслав Муругов.