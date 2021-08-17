Соледар, ДНР, 17 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 46 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 17 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

На горловском и донецком направлениях боевики ВСУ выпустили 18 мин калибра 120 мм, пять мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Гольмовский, Спартак, Донецк (аэропорт), Ленинское», — отметили в СЦКК.

В представительстве добавили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма в очередной раз не удалось, поскольку украинская сторона отрицала ведение огня.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ, находящиеся в Донбассе, провели военные учения с участием артиллерии.