Сидней, Австралия, 17 августа, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Выступая в ходе пресс-конференции 17 августа, премьер-министр австралийского Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян заявила, что к концу октября, как она ожидает, более 70% населения штата получат оба компонента вакцины COVID-19, а это значит, что власти смогут отменить действующий в Сиднее и его пригородах локдаун. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Phil Whitehouse Сидней, Австралия

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В то же время в разговоре с журналистами Бережиклян пожелала не впадать в спекуляции на тему роста числа новых случаев коронавируса, заявив, что математические модели предсказывают, что цифры будут расти и дальше. Однако она заявила, что к середине-концу октября «жизнь станет намного свободнее».

«Я хочу подчеркнуть, что когда мы дойдем до отметки в шесть миллионов [вакцинированных], это действительно даст нам свободу действий, которой мы сможем воспользоваться в сентябре и октябре», — отметила премьер-министр.

«И, очевидно, к концу октября у нас уже будет 70% вакцинировано двумя компонентами, что даст нам больше возможностей в отношении того, что мы сможем сделать», — добавила Бережиклян.