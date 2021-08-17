Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на базе детской городской больницы №1 смогут принять маленьких пациентов для лечения зубов под наркозом. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Инструменты стоматолога

«Возить юных ростовчан в другой город родителям было проблематично. И мы возобновили плановую стоматологическую помощь с применением анестезиологии для детей в нашем городе», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

В ближайшее время в центре появится дополнительное оборудование и будет создано ещё два рабочих места для повышения доступности стоматологической помощи.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области после перепрофилирования городской больницы №20 под ковидный госпиталь ребят с особенностями развития мог принять только отделение стоматологии на базе детской городской больницы Таганрога. Запись на приём огромная. Своей очереди маленькие пациенты ждут по три-четыре месяца.