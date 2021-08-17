Ульяновск, , 09:41 — REGNUM В Ульяновске из пяти кандидатов, которые заявились для участия в конкурсе на замещение должности главы города, остались три претендента. Об этом сообщается на сайте городской думы.

Заседание конкурсной комиссии в Ульяновске Ugd.ru

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Ульяновска работала 16 августа. Проекты социально-экономического развития города представили пятеро человек, по итогам выступлений комиссия определила трёх кандидатов. Это временно исполняющий обязанности главы Ульяновска Дмитрий Вавилин, предприниматель, сотрудник администрации общества «Автомост-Поволжье» Сергей Кочергин и бывший чиновник Алексей Егоров.

Окончательное кадровое решение примут депутаты гордумы. Из трёх кандидатов парламентарии выберут лучшего тайным голосованием 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня 2021 года досрочно сложил полномочия Сергей Панчин, который руководил городом последние 5,5 года. Врио назначен на Дмитрий Вавилин, ранее работавший министром промышленности Ульяновской области.

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