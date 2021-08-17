Сидней, Австралия, 17 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе от COVID-19 скончался еще один человек. Число носителей SARS-CoV-2 выросло на 452 человека. Об этом 17 августа сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

В ходе пресс-конференции премьер-министр штата Глэдис Бережиклян отметила, что 75% активных случаев протекания COVID-19 приходится на людей в возрасте до 40 лет, и призвала молодых людей пройти вакцинацию.

«Те дополнительные дозы, которые мы получаем от федерального правительства, будут прямо направлены для иммунизации 16−39-летних, проживающих в районах, вызывающих озабоченность у местных властей», — отметила Бережиклян.

За последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе было проведено 151 000 ПЦР-тестов на коронавирус.

Отмечается, что умершая от COVID-19 женщина на восьмом десятке жизни не была вакцинирована.