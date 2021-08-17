Ставрополь, 17 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На Ставрополье 16 августа обрушились сильные ливни. Они вызвали многочисленные проблемы у владельцев частных домов, жителей многоэтажей и водителей автотранспота. Ливневая канализация не справлялась с большим количеством воды, оказались подтопленными жилые помещения и проезжие части автодорог.

Gazetakoptevo.ru Ливень

В МЧС сообщили о подтоплении пяти домов и десяти придворовых территорий в поселке Пятигорский по улице Родниковской. В Ставрополе спасателям пришлось откачивать воду из частных домовладений садового товарищества «Ландыш».

В ГИБДД рассказали о проблемах с передвижением автотранспорта в районе Кавминвод и рынка «Лира». О проблемах с ливневой канализацией из-за сотен кубометров дождевой воды рассказал глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Намывы мусора, листвы, веток засоряют и забивают ливневые приемники, мешая полноценному сбросу воды в коллектор. Сейчас основная задача коммунальных служб — оперативная очистка ливневых решёток, коллекторов», — написал он на своей странице в Instagram.

Ворошилов отметил, что в случае ухудшения ситуации власти намерены ввести режим ЧС и привлечь дополнительные силы для устранения последствий стихии.