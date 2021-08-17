Москва, 17 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) вблизи деревни Рассказовка в поселении Внуковское постоят ещё одну школу-гигант, сообщили в Стройкомплексе.

Admtyumen.ru Школа

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, новую школу на 2100 мест в Новой Москве введут в эксплуатацию в 2022 году.

В ученом заведении разместятся просторные, хорошо оборудованные классы, методические кабинеты и специальные мастерские. «Всего в ТиНАО возводится 90 соцобъектов», — уточнил Бочкарёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, первая школа-гигант была открыта в Новой Москве в поселении Сосенском в апреле 2021 года.

Читайте подробнее: В Новой Москве в апреле откроется школа-гигант и два детсада