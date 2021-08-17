Саратов, 17 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 17 августа региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Из числа инфицированных за минувший день пневмония диагностирована у 82 пациентов, с признаками ОРВИ — 163 человека, у пяти пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 248 заражений. Всего по состоянию на 17 августа подтверждено 77 417 случаев инфицирования. Выздоровели с начала наблюдения 71 867 человек, за сутки — 204 пациента.

Наибольшее количество инфицированных за прошедшие 24 часа выявили в Саратове — 99 человек, остальные — в других районах области. Среди заболевших преобладают жители старше 60 лет — 67 человек, 44 — в возрасте до 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России разработает пакет мер, направленных против хищения бюджетных средств, выделяемых на борьбу с распространением коронавируса.

Читайте также: Гинцбург оценил возможность сочетания вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer