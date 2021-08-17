Краснодар, 17 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел возбуждено в Краснодарском крае в отношении сотрудников управления Роспотребнадзора по фактам получения взяток, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

Уголовные дела в отношении заместителя начальника отдела надзора за питанием населения и трех специалистов-экспертов отдела возбуждены по признакам преступления «Получение взяток группой лиц по предварительному сговору за незаконное бездействие», преступление было выявлено в рамках расследования дела о получении взятки начальником отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ по краю.

Как полагает следствие, в марте 2021 года сотрудники отдела получили взятку в размере 150 тысяч от представителей юридических лиц за непринятие мер реагирования при проверке предприятия. В том же месяце другие сотрудники отдела получили взятку в 100 тысяч рублей от представителя юридического лица за непривлечение другого юридического лица к административной ответственности в связи с нарушениями. В отношении взяткодателя следователем возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «дача взятки».

Фигуранты уголовного дела уволены из управления Роспотребнадзора. Экс-начальник отдела остаётся под стражей, в отношении остальных фигурантов решается вопрос о мере пресечения.