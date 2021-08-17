Кунгур, Пермский край, 17 августа, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Кунгуре Пермского края железобетонной плитой гаража придавило двух детей, сообщает Кунгурская городская служба спасения.

Vk.com/Кунгурская городская служба спасения Спасатели из Кургана достают детей из под бетонной плиты

Несчастный случай произошел вечером 16 августа на территории заброшенного гаражного бокса. Две девочки 2007 и 2008 года рождения оказались под железобетонной плитой.

Очевидцы пытались помочь детям до приезда спасателей и медиков. Различными инструментами люди ослабляли нагрузку плиты на девочек.

С помощью специнструмента спасатели подняли плиту и извлекли подростков. На автомобиле скорой помощи пострадавших доставили в Кунгурскую ЦГБ.

В службе спасения подчеркнули, что заброшенные и строящиеся объекты являются опасными и следует избегать посещения их территорий.