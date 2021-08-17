Канберра, 17 августа, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В настоящее время темпы массовой иммунизации от COVID-19 в Австралии высоки как никогда, о чем свидетельствуют новые данные по числу поставленных прививок. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Defense.gov Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

16 августа стал рекордным днем, когда за 24 часа было введено более 270 000 доз. Это означает, что на всей территории огромной страны медики делали по 200 уколов в минуту.

В каждом штате и территории, за исключением Западной Австралии, число полностью вакцинированных граждан превышает 25%.

Моррисон также отметил, что темпы вакцинации в Австралии за последние семь дней превосходит любой семидневный период в Великобритании.