Тбилиси, 17 августа, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 17 августа произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 09:43 по тбилисскому времени (08:43 мск). Эпицентр находился в 23 километрах на восток от города Ниноцминда (Самцхе-Джавахети) и в пяти километрах от села Самеба.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Квемо-Картли летом текущего года регулярно происходят землетрясения. Чаще всего они случаются возле села Самеба. 15 и 16 августа в этом районе произошла серия землетрясений с небольшими перерывами.