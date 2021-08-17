Мехико, 17 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. На территории разрушенного мексиканского города Теотиуакан археологи нашли букеты возрастом от 1800 до двух тысяч лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Barney Moss Мексика

Находка была обнаружена специалистами на глубине 18 метров — под храмом, посвященном древнему мексиканскому богу Кетцалькоатлю.

Эксперты не исключают, что обнаруженные цветы могли быть подношением Кетцалькоатлю — так местные жители отдавали дань уважения богу, с которым они связывали появление кукурузы и людей в целом.

«Всего было найдено четыре букета в очень хорошем состоянии. Они все еще связаны веревками, вероятно, хлопковыми», — сказал археолог Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.

По его словам, данная находка является крайне значимой для специалистов, поскольку доказывает, что в этом месте проводились ритуалы. А вот кто именно делал подношения, специалистам ещё предстоит выяснить.