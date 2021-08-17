В Мексике обнаружили букеты возрастом до двух тысяч лет
Мехико, 17 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. На территории разрушенного мексиканского города Теотиуакан археологи нашли букеты возрастом от 1800 до двух тысяч лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Находка была обнаружена специалистами на глубине 18 метров — под храмом, посвященном древнему мексиканскому богу Кетцалькоатлю.
Эксперты не исключают, что обнаруженные цветы могли быть подношением Кетцалькоатлю — так местные жители отдавали дань уважения богу, с которым они связывали появление кукурузы и людей в целом.
«Всего было найдено четыре букета в очень хорошем состоянии. Они все еще связаны веревками, вероятно, хлопковыми», — сказал археолог Национального института антропологии и истории Мексики Серхио Гомес.
По его словам, данная находка является крайне значимой для специалистов, поскольку доказывает, что в этом месте проводились ритуалы. А вот кто именно делал подношения, специалистам ещё предстоит выяснить.