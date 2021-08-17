Канберра, 17 августа, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 17 августа, министр Австралии по делам коренных народов Кен Вятт отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 представителей коренного населения в стране выросли в последнее время. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По его словам, на данный момент 30% коренных австралийцев, или 169 000 человек, получили первую дозу вакцины от COVID-19. Еще 15%, или 69 000 человек, получили оба компонента.

Министр Вятт также отметил, каждому терапевту в Австралии разослали письмо с просьбой уделить особое внимание пациентам из числа коренного населения. Он также поблагодарил федеральное правительство во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном за усилия по оказанию посильной помощи при вакцинации аборигенов и пообещал, что бригады военных медиков, направляемые в самый густонаселенный штата Австралии Новый Южный Уэльса, сосредоточат свои усилия на оказание медпомощи коренным народам.