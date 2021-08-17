Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ эвакуировали 170 человек из задымленного здания городской поликлиники №1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в 11:56 17 августа сработала пожарная сигнализация.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

До приезда пожарных сотрудники учреждения начали эвакуацию находившихся в здании граждан. Прибывшие на место спасатели произвели разведку помещений.

«Возгорание было обнаружено в вентиляционной трубе, расположенной в перекрытии между вторым и третьим этажом. Спустя минуту очаг был ликвидирован на площади 0,5 м. Пострадавших нет», — отметили в управлении.

Дознаватели МЧС в настоящее время устанавливают причину пожара.