Новосибирск, 17 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за семь месяцев 2021 года обслужил 3 605 853 пассажира. В июле пассажиропоток составил 748 240 человек — на 3,5% больше аналогичного показателя 2019 года, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Аэропорт «Толмачево»

Уточняется, что на внутрироссийских рейсах обслужено 665 855 пассажиров — на 21,6% больше. На международных линиях обслужено 82 385 пассажиров.

Доля трансферных пассажиров по итогам семи месяцев составила 31% — на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Трансферный пассажиропоток превысил 1 млн пассажиров.