Белгород, 17 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Все образовательные учреждения прошли проверку к новому учебному году в Белгороде. Среди них 42 организации приняты с отличием, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Межведомственные комиссии обращали особое внимание на оборудование объектов системой видеонаблюдения, техсостояние пищеблоков, противопожарную безопасность. С отличием приняты к новому учебному году 22 школы, 12 детских садов, восемь учреждений дополнительного образования, включая три подведомственных управлению культуры.

Всего проверка коснулась 136 организаций — 47 школ, 70 детсадов, 19 учреждений допобразования сферы образования и культуры.