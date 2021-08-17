Канберра, , 09:44 — REGNUM В ходе своего выступления перед журналистами 17 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что целое поколение лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было «уничтожено» в самой продолжительной войне с участием его страны, признав при этом, что многие австралийские солдаты, участвовавшие в конфликте, разочарованы тем, что сейчас происходит в Афганистане. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралийские солдаты U.S. Air Force

Моррисон также пообещал, что жертвы 26 000 австралийских солдат, которые служили в Афганистане в рамках операции «Туфелька» с 2001 по 2014 год, не были напрасными и всегда будут чтиться.

«Это была военная операция, направленная на то, чтобы остановить распространение смертоносной идеологии по всему миру … В течение двух десятилетий эта идеология сдерживалась, как и массовые нападения на людей … Было уничтожено целое поколение лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за этого насилия, и время покажет, усвоен ли урок этой истории», — заявил Моррисон.