Кейптаун, 17 августа, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Квентин Бойлан из компании Colt & Toyota Spares (Претория, ЮАР) оснастил пикап Toyota Hilux 6,2-литровым двигателем от Mercedes AMG. Видео с обзором машины размещено на канале Cars.co.za в Youtube.

Cars.co.za Toyota Hilux с мотором от Mercedes AMG

По словам Бойлана, он решил заняться оснащением Hilux мотором от Mercedes AMG после того, как не вышла версия пикапа X-Class от AMG.

Таким образом, пикап Toyota Hilux получил 6,2-литровый V8 AMG. Причем V8 от Mercedes сочетается с оригинальной коробкой передач от Aisin.

Кроме того, Бойлан немного поработал с внешним видом японского пикапа. Так, Hilux получил передние тормоза AMG, колеса AMG и заниженную подвеску. В салоне модели были установлены кресла в стиле AMG.

Напомним, AMG — подразделение Mercedes-Benz, входящее в состав концерна Daimler AG. Оно занимается производством более мощных и спортивных серийных моделей компании, а также выпуском и доработкой двигателей внутреннего сгорания.

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