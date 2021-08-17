Канберра, 17 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В ходе пресс-конференции 17 августа министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявил, что пять специализированных бригад Сил обороны страны будут отправлены в западные районы Нового Южного Уэльса для ускорения темпов вакцины от COVID-19 среди групп риска. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Defense.gov Солдат армии Австралии

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Каждая бригада будет состоять из 14 человек, включая медиков, медсестер и логистов. Сам Хант охарактеризовал их как «очень мобильные, очень гибкие и хорошо обученные», способные оказывать помощь не только в деле вакцинации, но и в других областях медицины.

«Если будут какие-либо больницы, любые районы, где службы здравоохранения каким-либо образом не укомплектованы персоналом или медработники слишком загружены, они будут готовы действовать», — заявил Хант.

Ожидается, что военные медики прибудут в Новый Южный Уэльс 18 августа.