Петрозаводск, 17 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Республике Карелия за последние сутки выявлено 163 новых случая заражения коронавирусом, что на два случая больше, чем сутками ранее. При этом количество пациентов с коронавирусом, находящихся в стационарах, за прошедшие сутки возросло на 19 человек и достигло 520 пациентов. Об этом 17 августа сообщили в минздраве Карелии.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

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Из числа тех, кто находится в больницах, состояние 48 человек оценивается как тяжелое (среди них только один привитый от коронавируса), в крайне тяжелом состоянии — шесть человек. Доля свободных коронавирусных коек в республике сейчас составляет 34%.

Всего за время пандемии в Карелии подтверждено 58 780 случаев инфицирования, из числа заболевших выздоровели 55 244 человека, в том числе 172 пациента выписаны за последние сутки.

Скончался от COVID-19 в Карелии 751 человек, в том числе один пациент умер от этой болезни за минувшие сутки. Летальность ковида в республике составляет 1,28%, что меньше средней по РФ (2,57%).