Киев, 17 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине подтвердили 890 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщило 17 августа министерство здравоохранения страны.

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Согласно опубликованным данным, за сутки госпитализированы 379 человек, 27 пациентов скончались от последствий, вызванных заражением.

Наибольшее число заражений выявлено в Киеве и Одесской области — 127 и 111 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 2 267 219 случаев заражения, 53 296 человек скончались от последствий COVID-19.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 417 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 14 пациентов, а госпитализированы 433 человека.