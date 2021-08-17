Казань, 17 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел возбуждены по фактам мошенничества в крупном размере, в совершении которых подозревается бывший руководитель Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств — Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна РЖД

По информации пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, подозреваемый по предварительному сговору с подчиненными, используя свое служебное положение, в 2018—2020 годах обманом и злоупотребляя доверием, похитил у ОАО «РЖД» около 1 млн рублей, путём оформления фиктивных гражданско-правовых договоров с сотрудниками, фактически не выполнявшими свои трудовые обязанности, с последующим подписанием фиктивных актов приемки исполненных обязательств, незаконным начислением оплаты по договорам и передачей денежных средств.

Противоправные действия выявили сотрудники УФСБ России по РТ.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В адрес руководства железной дороги для недопущения подобных случаев готовится представление об устранении обстоятельств, которые способствовали совершению преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Казани в 2010—2016 годах обманом оформил в собственность пять земельных участков на территории поселка Салмачи. От имени подставных лиц он представил в муниципалитет поддельные документы о выделении земельных участков. В результате его действий принесен ущерб на сумму свыше 7 млн рублей.

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