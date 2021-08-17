Представители МИД Южной Кореи и Марокко обсудили вопросы сотрудничества
Рабат, 17 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по странам Африки, провёл 16 августа встречу с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер, включая торговлю, здравоохранение, изменение климата, лесное хозяйство, борьбу с пандемией коронавируса.
Дипломаты также договорились об укреплении стратегического партнёрства в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений, которое страны отпразднуют в 2022 году.
В ходе визита в Марокко Чхве Чжон Гон также посетил центр по подготовке водителей автомобилей, открытый Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).
Он отметил, что центр внёс вклад в промышленное развитие и создание рабочих мест в Марокко и соседних странах.