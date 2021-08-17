Рабат, 17 августа, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Первый замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся в турне по странам Африки, провёл 16 августа встречу с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Марокко

По их словам, представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества в ряде сфер, включая торговлю, здравоохранение, изменение климата, лесное хозяйство, борьбу с пандемией коронавируса.

Дипломаты также договорились об укреплении стратегического партнёрства в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений, которое страны отпразднуют в 2022 году.

В ходе визита в Марокко Чхве Чжон Гон также посетил центр по подготовке водителей автомобилей, открытый Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA).

Он отметил, что центр внёс вклад в промышленное развитие и создание рабочих мест в Марокко и соседних странах.