Уфа, 17 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам создания банды для совершения разбоев, вымогательств и похищения людей, возбуждено в Уфе. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Prokuror-kaluga.ru Разбой

По версии следствия, с августа по октябрь 2020 года в Уфе два ранее судимых за разбой брата договорились о создании вооруженной группы для вымогательств, разбоя и похищения лиц, которые могли быть причастны к незаконному обороту наркотиков и поэтому не будут обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Следователи считают, что фигуранты уголовного дела вовлекли в банду своего 18-летнего приятеля.

По версии следствия, для совершения некоторых преступлений они также привлекли еще трех мужчин в возрасте 18 и 19 лет.

«В настоящее время установлена причастность фигурантов к совершению пяти похищений, четырёх разбоев и трёх вымогательств, по данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлено, что от преступных действий злоумышленников пострадало семь человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что стражи порядка пресекли их деятельность осенью прошлого года при похищении двух жителей Уфы, с которых фигуранты уголовного дела вымогали 400 тысяч рублей, а также украли у них материальные ценности.

По данным фактам в отношении трех жителей Уфы в возрасте от 18 до 31 года было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых обвиняемых, в том числе троих участников преступного сообщества.

Предполагаемые организаторы банды находятся под стражей. Расследование дела продолжается.