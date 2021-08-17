Владивосток, 17 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Более половины деревьев Якутии будут жить даже после пожаров, и лес в регионе восстановится «достаточно быстро». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Пресс-служба Минвостокразвития Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

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"Мы вместе с руководителем Рослесхоза там прямо деревья руками трогали, ходили. Я говорю: «Жить будут?». Они говорят: «Ну, лиственница однозначно вся выживет». Они оценивают, что до 60% [деревьев] на территории, пройденной огнём, будут продолжать жить, и в общем лес достаточно быстро восстановится», — сказал Трутнев.

Он назвал тревожной вещью тот факт, что в Якутии некоторые населённые пункты находятся на расстоянии пяти и менее километров от фронта пожаров: «В этом отношении я вносил предложения на совещании, считаю, что нам надо просто установить нормативы, на каком расстоянии деревья могут находиться от населённых пунктов».