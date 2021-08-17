Улан-Удэ, 17 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались два пожилых человека в возрасте старше 65 лет.

Med.ru Реанимация

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе за весь период пандемии достигло 1746.

В стационарах республики в настоящее время лечатся 524 пациента, из них 77 тяжёлых больных находятся в реанимации. На амбулаторном лечении и под наблюдением врачей остаются более 1,5 тыс. человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 735 койки: занято — 524, свободно — 211 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,3%», — отметили в оперштабе.